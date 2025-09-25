Fed, Miran: al tasso neutrale con "serie molto breve di tagli di 50 punti base"

(Teleborsa) - È "", in quanto "quando la politica monetaria assume un orientamento così restrittivo, l'economia diventa più vulnerabile agli shock al ribasso. A mio avviso, non c'è davvero bisogno di correre questo tipo di rischio". Lo ha detto, che fa parte del board della Federal Reserve, in un'intervista a Fox Business.La Fed ha votato per ridurre i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale nella riunione della scorsa settimana, il primo taglio del 2025. Miran si è opposto alla decisione, preferendo invece un taglio di mezzo punto percentuale. Miran è ilSecondo Miran, i funzionari della Fed possono attuare rapidamente una serie di tagli più ampi per raggiungere il livello neutrale, piuttosto che procedere lentamente nel corso dell'anno: "La mia opinione è che possiamo, riaggiustare la politica monetaria e poi procedere con maggiore cautela una volta raggiunto il traguardo".In un'intervista con Bloomberg Television subito dopo, Miran ha detto: ". Non credo che il mercato del lavoro stia per precipitare", ma dati i rischi "preferirei agire proattivamente e abbassare i tassi di conseguenza in anticipo, piuttosto che aspettare che si verifichi una catastrofe gigantesca"."Ile, di conseguenza, spetta alla politica monetaria adeguarsi di conseguenza - ha affermato Miran - Se la politica rimane eccessivamente restrittiva per troppo tempo, si arriva a una situazione in cui si verifica un aumento significativo del tasso di disoccupazione".