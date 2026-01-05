Fed, Kashkari: rischio di un aumento del tasso di disoccupazione

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis, Neel Kashkari
, ha affermato in un'intervista alla CNBC che i tassi di interesse potrebbero ora essere prossimi a un livello neutrale
per l'economia statunitense.
"Negli ultimi due anni, abbiamo continuato a pensare che l'economia avrebbe rallentato, e l'economia si è dimostrata molto più resiliente di quanto mi aspettassi
", ha dichiarato Kashkari, che quest'anno rientra tra i membri votanti della Fed.
Kashkari ha anche detto che l'inflazione sta lentamente scendendo, ma c'è il rischio che il tasso di disoccupazione possa aumentare: "Penso che il rischio di inflazione sia quello di persistenza, che questi effetti tariffari richiedano diversi anni per farsi strada nel sistema, mentre penso che ci sia il rischio che il tasso di disoccupazione possa aumentare da qui
