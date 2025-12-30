Milano 17:35
Fed, dai verbali emerge consenso per nuovi tagli ai tassi

Ma persistono profonde divisioni interne

Economia
(Teleborsa) - I verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve mostrano che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l’inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo".

Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da ampie divergenze, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione.

Le minute confermano una spaccatura tra chi teme un peggioramento del mercato del lavoro e chi, al contrario, vede il rischio di un’inflazione più radicata.

L'assenza di dati completi a causa dello shutdown e gli indicatori contrastanti, disoccupazione in aumento, ma crescita del PIL al ritmo più rapido degli ultimi due anni, alimentano ulteriormente l’incertezza sulle prossime mosse della Fed, mentre i mercati prezzano almeno due tagli nel prossimo anno.

