Fisco, Giorgetti: "Pronti a ricorso contro cedolare secca per imprese"

(Teleborsa) - Il governo valuta la possibilità di chiedere la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la sentenza che ha esteso ai contratti di affitto sottoscritti da imprese l'applicazione della cedolare secca. È quanto ha annunciato ilrispondendo a un'interrogazione nel corso del question time al Senato."La Corte di Cassazione – ha ricordato– si è di recente pronunciata riconoscendo la facoltà del locatore di optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore, pur operando nell'esercizio della sua attività di impresa o professionale, stipuli un contratto di locazione ad uso abitativo, ad esempio per mettere l'unità abitativa a disposizione dei propri dipendenti o collaboratori". Un orientamento che – ha proseguito Giorgetti – per l'Agenzia delle Entrate "risulterebbe non del tutto condivisibile" visto che la legge estende la cedolare solo nel caso di subaffitti di cooperative edilizie o enti senza scupo di lucro a studenti universitari o nel caso in cui siano date a disposizione dei comuni. Inoltre – ha aggiunto il ministro – resterebbe il tema di "come il locatario-impresa debba far emergere la finalità abitativa della locazione"."Per queste ragioni – ha concluso– visti anche i riflessi a livello di finanza pubblica, allo stato si è ritenuto opportuno valutare con l'organo legale la possibilità di addivenire a un mutamento del recente indirizzo giurisprudenziale, anche tramite la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite".