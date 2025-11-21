Milano 20-nov
42.918 +0,62%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 +0,21%
Francoforte 20-nov
23.279 +0,50%

Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-2,42%)

Il Nikkei 225 esordisce a 48.616,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-2,42%)
Il Principale indice azionario giapponese esibisce una perdita secca del 2,42% a quota 48.616,34 in apertura.
Condividi
```