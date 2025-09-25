Francoforte: calo per Traton

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Traton
, che mostra un decremento del 2,06%.
L'andamento di Traton
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Traton
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 28,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)