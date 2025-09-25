Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di packaging
, che lievita del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di contenitori
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,61 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 36,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)