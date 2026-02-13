Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer

società di packaging

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,73%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,38 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)