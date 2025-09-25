Gismondi 1754, primo semestre inverte la tendenza e chiude in utile

(Teleborsa) - Ildel primo semestre 2025 si attesta a 5,77 milioni euro, in calo del 24% rispetto ai 7,55 milioni del primo semestre 2024. Il calo di fatturato è legato in gran parte ad una forte contrazione del, che passa da un’incidenza sulle vendite pari al 58% del 30 giugno 2024 al 23%. Tale calo è stato compensato da un rafforzamento dei canali a maggior valore aggiunto, con un significativo aumento dell'incidenza dei ricavi del, che passa dal 16% al 32%, e deldal 4% all’ 11%.La strategia di controllo dei costi e di ottimizzazione delle risorse ha generato una forte crescita della redditività operativa. Ilè aumentato del 55%, raggiungendo 1,57 milioni, mentre ilsale del 10% attestandosi a 4,73 milioni.L'risulta pari a 674mila euro, registrando un balzo rispetto al dato negativo di 277mila euro del 30 giugno 2024.Ilconsolidato segna un'inversione di tendenza cruciale, passando da una perdita di 467mila euro a un utile netto positivo di 122mila euro. L'utile è da attribuirsi direttamente al rigorosoe alla nuova impostazione dellaLaè pari a 5,78 milioni (debito), in aumento di 101mila euro rispetto a fine anno 2024."La società sta continuando nella sua opera di, e nel contempo sta proseguendo nel portare avanti unche dovrebbe permettere di capitalizzare i propri segni distintivi che la rendono differente in termini di proposta commerciale nel competitivo mercato del lusso.", ha commentato il management che ha sottolineato anche che "Il secondo semestre sarà cruciale per il(Q4 rappresenta il 35-40% delle vendite annuali) ma si dovrà fare molta".