Gismondi 1754, primo semestre inverte la tendenza e chiude in utile

(Teleborsa) - Il Valore della Produzione consolidato
del primo semestre 2025 si attesta a 5,77 milioni euro, in calo del 24% rispetto ai 7,55 milioni del primo semestre 2024. Il calo di fatturato è legato in gran parte ad una forte contrazione del canale Wholesale
, che passa da un’incidenza sulle vendite pari al 58% del 30 giugno 2024 al 23%. Tale calo è stato compensato da un rafforzamento dei canali a maggior valore aggiunto, con un significativo aumento dell'incidenza dei ricavi del canale retail
, che passa dal 16% al 32%, e del franchising
dal 4% all’ 11%.
La strategia di controllo dei costi e di ottimizzazione delle risorse ha generato una forte crescita della redditività operativa. Il Margine di Contribuzione
è aumentato del 55%, raggiungendo 1,57 milioni, mentre il Margine Lordo
sale del 10% attestandosi a 4,73 milioni.
L'EBITDA
risulta pari a 674mila euro, registrando un balzo rispetto al dato negativo di 277mila euro del 30 giugno 2024.
Il Risultato di esercizio
consolidato segna un'inversione di tendenza cruciale, passando da una perdita di 467mila euro a un utile netto positivo di 122mila euro. L'utile è da attribuirsi direttamente al rigoroso controllo dei costi
e alla nuova impostazione della rete distributiva
.
La Posizione Finanziaria Netta
è pari a 5,78 milioni (debito), in aumento di 101mila euro rispetto a fine anno 2024.
"La società sta continuando nella sua opera di razionalizzazione dei costi
, e nel contempo sta proseguendo nel portare avanti un modello di business agile e customer-centric
che dovrebbe permettere di capitalizzare i propri segni distintivi che la rendono differente in termini di proposta commerciale nel competitivo mercato del lusso.", ha commentato il management che ha sottolineato anche che "Il secondo semestre sarà cruciale per il picco stagionale
(Q4 rappresenta il 35-40% delle vendite annuali) ma si dovrà fare molta attenzione alle marginalità
".