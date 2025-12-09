Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:11
25.670 +0,17%
Dow Jones 19:11
47.636 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Londra: scambi al rialzo per Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,97 sterline. Primo supporto visto a 26,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
