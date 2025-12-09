Londra: scambi al rialzo per Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento
, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Fresnillo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,97 sterline. Primo supporto visto a 26,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)