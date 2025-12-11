Milano 10:14
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/12/2025

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Giornata negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,78%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 50.661. Primo supporto visto a 50.124,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50.039,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
