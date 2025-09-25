Istat: cresce spesa in R&S nel pubblico e nel privato

(Teleborsa) - La spesa complessiva inffettuata da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e Università, ammonta nel 2023. Lo rileva un reportdal quale emerge che l’aumento della spesa interessa tutti i settori istituzionali. In particolare, si registra un netto incremento nelle istituzioni pubbliche (+14,5%) e nelle Università (+9,9%). La spesa aumenta anche nelle imprese (+5,4%) e nel non profit (+2,3%).i dati preliminari indicano un modesto incremento della spesa in R&S delle imprese (+1,2% rispetto al 2023), mentre per il 2025 le imprese hanno programmato un aumento più consistente (+4,0% rispetto al 2024).i dati preliminari 2024 evidenziano un aumento della spesa in R&S intra-muros (+6,6% rispetto al 2023) che prosegue nel 2025 (con una previsione del +7,2% rispetto all’anno precedente). Anche per le istituzioni private non profit si prevede un aumento della spesa sia nel 2024 (+4,4%) che nel 2025 (+3,6%).Nel dettaglio: nel 2023 la spesa del settore privato (imprese e non profit) continua a essere la principale componente della spesa in R&S intra-muros complessiva (60,1%).-1,3 punti percentuali). Le Università, che con il 25,0% della spesa complessiva rappresentano l’attore più importante della R&S dopo le imprese, partecipano alla spesa totale del 2023 con una quota in lieve aumento (+0,5 punti percentuali rispetto al 2022). Cresce il contributo del settore pubblico, responsabile del 14,9% della spesa totale (+0,9 punti percentuali rispetto al 2022).L’aumento della spesa che si registra nel 2023dati mostrano un sistema imprenditoriale fortemente diviso. Da un lato, la grande impresa (con almeno 250 addetti) continua ad aumentare le proprie spese in R&S; dall’altro, le piccole (con meno di 50 addetti) registrano un ulteriore calo. In quest’ultima classe dimensionale si rileva, infatti, una riduzione del 2,3%, mentre nelle altre classi la spesa cresce: in maniera significativa nelle grandi imprese (+7,3%) e in misura più contenuta in quelle di media dimensione (+2,8%).quindi il soggetto più importante nelle attività di R&S intra-muros, con circa 12,5 miliardi di spesa (pari al 73,1% della spesa complessivamente sostenuta dalle imprese) contro i 3,4 miliardi delle piccole e medie imprese (PMI). Il loro peso cresce (+1,3 punti percentuali rispetto al 2022), mentre si ridimensiona la quota delle piccole e medie imprese (rispettivamente di -0,9 e -0,4 p.p.).Il report rileva chestima un aumento del 3,1%. L’aumento è particolarmente significativo nelle istituzioni pubbliche (+6,6%) e nelle Università (+5,0%), mentre nelle due componenti private – profit e non profit – della R&S si assiste a un aumento nettamente inferiore (+1,6% nelle imprese e +0,4% nel non profit). In termini di unità equivalenti a tempo pieno (Etp), il personale si compone di 348mila Etp e rispetto all’anno precedente aumenta del 2,9%. Anche in questo caso, gli aumenti più importanti si rilevano nelle istituzioni pubbliche e nelle Università (rispettivamente +6,1% e +6,5%), anche nelle imprese l’andamento delle Etp è positivo (+0,8%), mentre si registra un piccolo calo nel non profit (-1,2%).