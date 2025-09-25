Istat: cresce spesa in R&S nel pubblico e nel privato

(Teleborsa) - La spesa complessiva in R&S intra-muros, e
ffettuata da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e Università, ammonta nel 2023 a 29,4 miliardi di euro, in aumento del 7,7% rispetto al 2022
. Lo rileva un report Istat
dal quale emerge che l’aumento della spesa interessa tutti i settori istituzionali. In particolare, si registra un netto incremento nelle istituzioni pubbliche (+14,5%) e nelle Università (+9,9%). La spesa aumenta anche nelle imprese (+5,4%) e nel non profit (+2,3%).Per il 2024
i dati preliminari indicano un modesto incremento della spesa in R&S delle imprese (+1,2% rispetto al 2023), mentre per il 2025 le imprese hanno programmato un aumento più consistente (+4,0% rispetto al 2024).Nel settore delle istituzioni pubbliche
i dati preliminari 2024 evidenziano un aumento della spesa in R&S intra-muros (+6,6% rispetto al 2023) che prosegue nel 2025 (con una previsione del +7,2% rispetto all’anno precedente). Anche per le istituzioni private non profit si prevede un aumento della spesa sia nel 2024 (+4,4%) che nel 2025 (+3,6%).
Nel dettaglio: nel 2023 la spesa del settore privato (imprese e non profit) continua a essere la principale componente della spesa in R&S intra-muros complessiva (60,1%). Le imprese hanno investito oltre 17 miliardi di euro con un peso pari al 58,4% della spesa totale, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente (
-1,3 punti percentuali). Le Università, che con il 25,0% della spesa complessiva rappresentano l’attore più importante della R&S dopo le imprese, partecipano alla spesa totale del 2023 con una quota in lieve aumento (+0,5 punti percentuali rispetto al 2022). Cresce il contributo del settore pubblico, responsabile del 14,9% della spesa totale (+0,9 punti percentuali rispetto al 2022).
L’aumento della spesa che si registra nel 2023 non interessa tutte le tipologie di imprese. I
dati mostrano un sistema imprenditoriale fortemente diviso. Da un lato, la grande impresa (con almeno 250 addetti) continua ad aumentare le proprie spese in R&S; dall’altro, le piccole (con meno di 50 addetti) registrano un ulteriore calo. In quest’ultima classe dimensionale si rileva, infatti, una riduzione del 2,3%, mentre nelle altre classi la spesa cresce: in maniera significativa nelle grandi imprese (+7,3%) e in misura più contenuta in quelle di media dimensione (+2,8%). Le grandi imprese si confermano
quindi il soggetto più importante nelle attività di R&S intra-muros, con circa 12,5 miliardi di spesa (pari al 73,1% della spesa complessivamente sostenuta dalle imprese) contro i 3,4 miliardi delle piccole e medie imprese (PMI). Il loro peso cresce (+1,3 punti percentuali rispetto al 2022), mentre si ridimensiona la quota delle piccole e medie imprese (rispettivamente di -0,9 e -0,4 p.p.).
Il report rileva che nel 2023 il personale addetto alla R&S è pari a circa 519mila unità e rispetto al 2022 si
stima un aumento del 3,1%. L’aumento è particolarmente significativo nelle istituzioni pubbliche (+6,6%) e nelle Università (+5,0%), mentre nelle due componenti private – profit e non profit – della R&S si assiste a un aumento nettamente inferiore (+1,6% nelle imprese e +0,4% nel non profit). In termini di unità equivalenti a tempo pieno (Etp), il personale si compone di 348mila Etp e rispetto all’anno precedente aumenta del 2,9%. Anche in questo caso, gli aumenti più importanti si rilevano nelle istituzioni pubbliche e nelle Università (rispettivamente +6,1% e +6,5%), anche nelle imprese l’andamento delle Etp è positivo (+0,8%), mentre si registra un piccolo calo nel non profit (-1,2%).