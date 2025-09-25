Londra: brillante l'andamento di JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, con un rialzo del 2,43%.
L'andamento di JD Sports Fashion
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di JD Sports Fashion
evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8783 sterline con prima area di resistenza vista a 0,9163. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8559.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
