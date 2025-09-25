Londra: brillante l'andamento di JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

JD Sports Fashion

FTSE 100

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,43%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 0,8783 sterline con prima area di resistenza vista a 0,9163. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8559.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)