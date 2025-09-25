Milano 12:21
42.358 -0,15%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:21
9.230 -0,22%
Francoforte 12:21
23.522 -0,61%

Londra: in perdita ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in perdita ConvaTec Group
In forte ribasso la società di prodotti e tecnologie medicali, che mostra un -4,69%.
Condividi
```