Milano
12:21
42.358
-0,15%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
12:21
9.230
-0,22%
Francoforte
12:21
23.522
-0,61%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 12.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: in perdita ConvaTec Group
Londra: in perdita ConvaTec Group
Migliori e peggiori
,
In breve
25 settembre 2025 - 09.50
In forte ribasso la
società di prodotti e tecnologie medicali
, che mostra un -4,69%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi negativi per ConvaTec Group
Londra: risultato positivo per ConvaTec Group
Londra: ConvaTec Group in forte discesa
Londra: si concentrano le vendite su ConvaTec Group
Titoli e Indici
Convatec
-5,72%
Altre notizie
Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group
Londra: NatWest Group in forte discesa
Londra: calo per Ocado Group
Londra: BT Group scende verso 1,939 sterline
Londra: scambi in positivo per 3i Group
Buyback in Europa, Barclays: annunci record a luglio, esecuzione resiliente
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto