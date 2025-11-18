Londra: giornata depressa per ConvaTec Group

società di prodotti e tecnologie medicali

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,51%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 2,29 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 2,332. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 2,272.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)