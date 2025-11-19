Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group

società di prodotti e tecnologie medicali

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 2,333 sterline con prima area di resistenza vista a 2,393. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,293.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)