Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali
, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di ConvaTec Group
evidenzia un declino dei corsi verso area 2,333 sterline con prima area di resistenza vista a 2,393. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,293.
