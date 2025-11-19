Milano 15:20
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:20
9.530 -0,23%
Francoforte 15:20
23.298 +0,51%

Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di ConvaTec Group evidenzia un declino dei corsi verso area 2,333 sterline con prima area di resistenza vista a 2,393. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,293.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```