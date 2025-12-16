Londra: brillante l'andamento di ConvaTec Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di prodotti e tecnologie medicali
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che ConvaTec Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,62%, rispetto a +0,91% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le tendenza di medio periodo di ConvaTec Group
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,357 sterline. Supporto stimato a 2,329. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,384.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)