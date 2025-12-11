Londra: brillante l'andamento di ConvaTec Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali
, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ConvaTec Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,276 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,328. Il peggioramento di ConvaTec Group
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,246.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)