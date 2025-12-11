Milano 10:18
Londra: brillante l'andamento di ConvaTec Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ConvaTec Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,276 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,328. Il peggioramento di ConvaTec Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,246.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
