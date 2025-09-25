Milano 12:22
Londra: rosso per Antofagasta

Londra: rosso per Antofagasta
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria, che presenta una flessione del 2,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,01 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 25,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,36.

