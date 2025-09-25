Londra: rosso per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria
, che presenta una flessione del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,01 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 25,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)