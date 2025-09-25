Mid-small cap, società a sconto con raccolta PIR focalizzata bond in attesa del FNSI

Equita

(Teleborsa) -(-4.26 miliardi di euro tra 2022 e 1H24), i, con raccolta netta di +1.43 miliardi di euro nel primo semestre del 2025 e circa +1.9 miliardi di euro da inizio anno. Lo fa notare Luigi de Bellis, Responsabile Research Team di, in una nota sul tema, evidenziando che i(+625 milioni di euro nel secondo trimestre e 1.6 miliardi di euro YTD, inclusi i PIR alternativi), nonostante la performance dei PIR azionari resti eccellente, con diversi prodotti che hanno registrato rendimenti a tre cifre negli ultimi cinque anni.Ildagli 87 fondi PIR ordinari ha raggiunto i 20.8 miliardi di euro ed Equita stima che supererà i 21.5 miliardi di euro entro fine anno, mentre i PIR alternativi (oltre 25 fondi) hanno superato i 4 miliardi di euro.L'analisti ritiene che l'esposizione verso le mid-small cap italiane sia destinata a rafforzarsi nei prossimi mesi grazie a diversi fattori chiave. In primis, grazie a: Il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), gestito da CDP e istituito dal MEF, rappresenta una partnership pubblico-privata per la creazione di fondi specializzati nelle PMI quotate, escludendo le società del FTSE MIB e i titoli finanziari. L'iniziativa, che punta a mobilitare risorse per almeno 1 miliardi di euro a partire dal 2026 (usando un moltiplicatore di 3x), si propone di rilanciare sia il mercato delle IPO sia quello secondario delle PMI italiane. CONSOB ha recentemente autorizzato il primo veicolo di investimento del FNSI e circa una dozzina di fondi sono in attesa di approvazione, mentre CDP e MEF hanno già esteso il periodo di sottoscrizione fino a giugno 2026, offrendo così più tempo per raccogliere capitale.Come secondo fattore, de Bellis cita uno: un contesto economico più positivo - trainato dalla riduzione dei tassi d'interesse e da politiche fiscali espansive in Germania - dovrebbe favorire le mid-small cap, storicamente più sensibili a queste dinamiche rispetto ai titoli a maggiore capitalizzazione.Infine, vengono evidenziate le: le mid-small cap italiane trattano oggi a multipli attraenti: il P/E 2025-26 è pari a 13.9x-12.7x (o 14.6x-13.2x escludendo i titoli bancari), con una crescita attesa degli utili per azione (EPS) rispettivamente del +4% YoY 2025 vs. 2024 e il +9.5% YoY 2026 vs. 2025 (+6%/+11% ex-banche). Questi livelli rappresentano uno sconto di circa il 15% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Rispetto al mercato italiano nel suo complesso, le mid-small cap presentano un premio del 17% in termini di P/E (12.7x contro 10.9x sul 2026), leggermente inferiore al premio storico degli ultimi 5 anni (circa 20%). Se confrontate con i peer europei, invece, le mid-small cap italiane trattano a sconto del 10-5% (P/E 2025-26E 13.9x/12.7x contro 15.4x/13.4x).