New York: positiva la giornata per Charles Schwab

New York: positiva la giornata per Charles Schwab
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Charles Schwab mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a +0,2% dell'indice del basket statunitense).


Il quadro tecnico di Charles Schwab suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 92,96 USD con tetto rappresentato dall'area 95,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 91,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
