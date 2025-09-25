New York: positiva la giornata per Charles Schwab

società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a +0,2% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 92,96 USD con tetto rappresentato dall'area 95,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 91,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)