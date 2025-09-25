New York: positiva la giornata per Charles Schwab

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio
, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Charles Schwab
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a +0,2% dell'indice del basket statunitense
).
Il quadro tecnico di Charles Schwab
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 92,96 USD con tetto rappresentato dall'area 95,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 91,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)