Milano 17:22
42.203 -0,52%
Nasdaq 17:22
24.390 -0,46%
Dow Jones 17:22
46.026 -0,21%
Londra 17:22
9.219 -0,34%
Francoforte 17:22
23.529 -0,58%

New York: risultato positivo per IBM

Avanza la "Big Blue", che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.
