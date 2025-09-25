Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 21:33
24.383 -0,49%
Dow Jones 21:33
45.947 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: si concentrano le vendite su Salesforce

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Salesforce
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un calo del 2,22%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Salesforce subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 243,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 238,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 236,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```