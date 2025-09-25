Milano
17:22
42.203
-0,52%
Nasdaq
17:22
24.390
-0,46%
Dow Jones
17:22
46.026
-0,21%
Londra
17:22
9.219
-0,34%
Francoforte
17:22
23.529
-0,58%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 17.39
New York: vendite diffuse su Jabil
Migliori e peggiori
,
In breve
25 settembre 2025 - 16.10
Ribasso per il
fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che passa di mano in perdita dell'8,41%.
Condividi
Titoli e Indici
Jabil
-6,78%
