Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 21:33
24.383 -0,49%
Dow Jones 21:33
45.947 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Teleflex
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di dispositivi medici monouso, che tratta in perdita del 5,92% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleflex, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Teleflex evidenzia un declino dei corsi verso area 113,4 USD con prima area di resistenza vista a 121. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 110,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
