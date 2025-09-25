Milano 12:24
42.363 -0,14%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:24
9.232 -0,20%
Francoforte 12:24
23.526 -0,60%

Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Lieve aumento per il comparto del commercio in Italia, che si porta a 112.961,21 punti.
