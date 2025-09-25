Milano 12:24
42.363 -0,14%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:24
9.232 -0,20%
Francoforte 12:24
23.526 -0,60%

Piazza Affari: rosso per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Philogen
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Philogen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,13 Euro e primo supporto individuato a 22,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```