Piazza Affari: rosso per Philogen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Philogen
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,13 Euro e primo supporto individuato a 22,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)