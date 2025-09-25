RC Auto, prezzi in crescita ma in rallentamento: premio medio a 415 euro nel secondo trimestre 2025

(Teleborsa) - Ildell’RC Auto mostra segnali di rallentamento nella corsa dei prezzi, pur mantenendo aumenti superiori all’inflazione generale. Secondo l’ultimadell’, nelilsi è attestato a, con una crescita annua del 3,7% in termini nominali e del 2% in termini reali. Il trend risulta in decelerazione rispetto al +4,1% del primo trimestre e al +7% dello stesso periodo del 2024. Nonostante ciò, i costi restano elevati: metà delle province italiane registra premi superiori a 389 euro, con punte oltre i 418 euro nelle aree più care.Lerestano marcate. Gli incrementi maggiori si osservano ad Aosta (+5,6%), Roma (+5,6%) e Viterbo (+5,5%), mentre Napoli continua a guidare la classifica dei premi più alti, con un differenziale di 264 euro rispetto ad Aosta. Va però sottolineato che il divario si è ridotto del 44,9% rispetto al 2014.Sul fronte delle, la diffusione della scatola nera mostra un lieve calo: il 17,2% delle autovetture ne è dotato, contro il 18,1% di un anno fa. L’utilizzo resta significativo al Sud, con punte del 56,7% a Caserta e del 45,5% a Napoli, ma anche in queste province si registrano cali sensibili.Lacontinua a giocare un ruolo cruciale: il 91,8% dei contratti sottoscritti nel trimestre prevede riduzioni medie di 217 euro, equivalenti al 34% del premio di tariffa. Le compagnie che operano con canale diretto mostrano un premio medio inferiore (371 euro) e hanno guadagnato quota di mercato, mentre il canale agenziale mantiene livelli più elevati (420 euro).Per i, il premio medio si attesta a 302 euro per le moto e 196 per i ciclomotori, con forti divari territoriali: a Napoli si superano i 585 euro per le moto e i 411 per i ciclomotori, contro minimi di 199 e 121 euro rispettivamente a Belluno e Udine."L’Ivass conferma ancora una volta l’allarme lanciato dalcirca i rincari delle tariffe Rc auto – ha commentato l’associazione - A partire dalla seconda metà del 2022 i prezzi delle polizze hanno iniziato a crescere, portando il premio medio a 415 euro. Rispetto a gennaio 2022 le tariffe Rc auto hanno così subito un rincaro complessivo del 17,5%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 415 euro del secondo trimestre del 2015, con un aumento di ben 62 euro a polizza"."Continua l'impennata ingiustificata dei prezzi dell'rc auto iniziata nel 2023. Anche se il trend di crescita su base annua è in decelerazione rispetto al primo trimestre del 2025, quando il rialzo era del +4,1%, il punto è che questo aumento si aggiunge a quelli precedenti rendendo sempre più oneroso assicurarsi", ha dichiarato, presidente dell'"L’escalation delle tariffe Rc auto prosegue nonostante l’inflazione sotto controllo e il calo dell’incidentalità in Italia – ha dichiarato il presidente di-. Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l'indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell'autorità della vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo". "Sarebbe ora di fare chiarezza su queste dinamiche e su questo andamento, tenendo conto anche dei dati pubblicati dalla stessa Ivass che rilevano come la scatola nera venga installata soprattutto al Sud, elemento che dovrebbe contribuire a contenere notevolmente i costi dell’rc-auto", suggerisce anche"Il prezzo medio di 415 euro è un peso economico sempre più gravoso. In particolare, il dato che più preoccupa è la persistenza di marcate disuguaglianze territoriali. È inaccettabile che un automobilista venga penalizzato unicamente in base alla sua provincia di residenza, un problema che continua ad affliggere il mercato e che non può essere ignorato", ha dichiarato, Presidentenazionale.