Valtecne, CFO SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato il target price
(a 8,90 euro
per azione dai precedenti 8,50 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) sul titolo Valtecne
, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, visto il potenziale upside del 26%.
Gli analisti hanno scritto che Valtecne ha registrato risultati intermedi 2025 "solidi"
, con un calo pro-forma del fatturato a una cifra media, ma una solida traiettoria di crescita organica sottostante (+6,9% su base annua), mentre la redditività è stata "temporaneamente penalizzata" da una forte attività produttiva non ancora riflessa nei ricavi. Tuttavia, il management prevede una "forte accelerazione" nel secondo semestre
, sostenuta da una maggiore chiarezza sui dazi statunitensi e da un mercato ortopedico dinamico.
Alla luce della pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, CFO SIM ha aggiornato il modello 1) confermando sostanzialmente le stime di fatturato ed EBITDA per l'esercizio 2025, nonostante un contributo leggermente inferiore di Utilità, 2) una revisione al rialzo delle spese di ammortamento e 3) minori passività per leasing a seguito della decisione dell'azienda di privilegiare investimenti tangibili. Il risultato combinato è una diminuzione media delle stime
dello 0,4% del Valore della Produzione e un aumento dello 0,8% dell'EBITDA rettificato nel periodo 2025-2027, nonché una PFN rettificata inferiore.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)