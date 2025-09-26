Milano 15:16
42.571 +0,78%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 15:16
9.268 +0,58%
Francoforte 15:16
23.682 +0,63%

A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si muove con il vento in poppa il comparto beni industriali a Milano, che arriva a 75.818,14 punti.
Condividi
```