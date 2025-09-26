Milano 11:16
Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.


Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 31,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,76.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
