Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 174,973. Rischio di eventuale correzione fino al target 174,063. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 175,883.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)