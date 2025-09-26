Milano 9:06
42.479 +0,56%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:06
9.214 0,00%
23.613 +0,33%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,69%.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,2, mentre il primo supporto è stimato a 63,28. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,12.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
