Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,69%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,2, mentre il primo supporto è stimato a 63,28. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,12.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)