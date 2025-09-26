Asta titoli di Stato, collocati 8,75 miliardi di euro con rendimenti misti

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 8,75 miliardi di euro
di BTP e CCTeu nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 26 settembre 2025.
In particolare, sono stati collocati 4 miliardi di euro del BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031
, per cui la domanda ha raggiunto 6,09 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,52. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,94%, ovvero 14 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 agosto 2025.
Inoltre, sono stati collocati 2 miliardi di euro del BTP 3,6% 10 anni scadenza 01-10-2035
, per cui la domanda ha superato 3,41 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,71. Il rendimento lordo si è assestato al 3,62%, ovvero 4 punti base sopra a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 agosto 2025.
Sono stati anche collocati 1,5 miliardi di euro del CCTeu T.V. 7 anni scadenza 15-04-2034
, per cui la domanda ha raggiunto 2,88 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,92. Il rendimento lordo si è assestato al 3,16%, ovvero 3 punti base sotto a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 agosto 2025.
Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del BTP Green 4% 13 anni scadenza 30-04-2035
, per cui la domanda ha raggiunto 2,21 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,77. Il rendimento lordo si è assestato al 3,46%.