Asta titoli di Stato, collocati 8,75 miliardi di euro con rendimenti misti

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hadi BTP e CCTeu nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 26 settembre 2025.In particolare, sono stati collocati 4 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 6,09 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,52. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,94%, ovvero 14 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 agosto 2025.Inoltre, sono stati collocati 2 miliardi di euro del, per cui la domanda ha superato 3,41 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,71. Il rendimento lordo si è assestato al 3,62%, ovvero 4 punti base sopra a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 agosto 2025.Sono stati anche collocati 1,5 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,88 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,92. Il rendimento lordo si è assestato al 3,16%, ovvero 3 punti base sotto a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 agosto 2025.Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,21 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,77. Il rendimento lordo si è assestato al 3,46%.