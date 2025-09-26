Bastogi, utile semestrale balza a 4,7 milioni di euro con risarcimento Leoncavallo

Bastogi

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, ha comunicato che ilè pari a 9,1 milioni di euro, rispetto a 8,9 milioni di euro al 30 giugno 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile al positivo andamento del settore dell'intrattenimento, che ha incrementato il margine operativo lordo di 1,4 milioni di euro, mentre il comparto immobiliare ha registrato una riduzione del margine operativo di 1,1 milioni di euro - al netto delle componenti positive non ricorrenti pari a 3,2 milioni di euro - per effetto dei minori ricavi derivanti dai diritti di esclusiva dell'area di Rozzano e di alcuni proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi contabilizzati nel primo semestre del 2024., pari a 3,2 milioni di euro, sono relativi all'importo riconosciuto alla controllata L'Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano. Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo, al netto di imposte di competenza per 1,5 milioni di euro, è dunque positivo di 4,7 milioni di euro rispetto a 2,2 milioni di euro al 30 giugno 2024.Sulla base di una sentenza della Corte d'Appello del 29 ottobre 2024, il 28 marzo 2025 la controllata L'Orologio, proprietaria di un immobile in via Watteau a Milano occupato abusivamente dal, ha incassato l'importo di 3,2 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno (3 milioni di euro oltre interessi e rimborsi spese), riconosciutole dalla Corte d'appello di Milano con valutazione equitativa, in conseguenza della prolungata inerzia della pubblica amministrazione nel concedere l'ausilio della forza pubblica agli ufficiali giudiziari richiesti di mettere in esecuzione la sentenza di condanna degli occupanti a rilasciare l'immobile. Gli effetti economici di tale risarcimento sono stati rilevati nel secondo trimestre dell'anno in quanto le statuizioni della Corte d'appello sono divenute definitive (passate in giudicato) il 29 aprile 2025, anche considerata la difficoltà di impugnare in sede di legittimità la valutazione equitativa del danno, pur ritenuta non condivisibile.Il 21 agosto 2025 le forze dell'ordine hanno eseguito lo sgombero del centro sociale Leoncavallo occupante l'immobile che, alla data del presente comunicato, è pertantoLaal 30 giugno 2025 è pari a 112,7 milioni di euro rispetto a 119,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa positivi derivanti dalle attività del settore intrattenimento oltre che, nell'ambito del settore immobiliare, all'incasso della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano.