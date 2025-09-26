Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 18:56
24.445 +0,19%
Dow Jones 18:56
46.261 +0,68%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,96%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.646,23 punti

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,96%
Milano lievita dello 0,96% e archivia la seduta a 42.646,23 punti.
