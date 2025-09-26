Milano
17:07
42.630
+0,92%
Nasdaq
17:07
24.361
-0,15%
Dow Jones
17:07
46.111
+0,36%
Londra
17:07
9.277
+0,69%
Francoforte
17:07
23.708
+0,74%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 17.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 24.410,95 punti
In breve
,
Finanza
26 settembre 2025 - 15.33
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,06%, a quota 24.410,95 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,38%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,45%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(121)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,15%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,36%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,70%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,84%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,68%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,45%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto