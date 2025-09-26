Milano 11:16
42.340 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:16
9.255 +0,45%
Francoforte 11:16
23.618 +0,35%

Borsa: Milano avanza dello 0,49% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 42.447,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,49% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,49%, con 42.447,72 punti alle 10:30.
Condividi
```