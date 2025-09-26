Milano
11:16
42.340
+0,23%
Nasdaq
25-set
24.397
-0,43%
Dow Jones
25-set
45.947
-0,38%
Londra
11:16
9.255
+0,45%
Francoforte
11:16
23.618
+0,35%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 11.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,36%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,36%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.123,38 punti
In breve
,
Finanza
26 settembre 2025 - 10.25
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,36%, archiviando la giornata a 26.123,38 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,21%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,32%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,82%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,99%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,74%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,73%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,66%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,36%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,60%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,53%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto