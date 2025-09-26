Milano 11:16
42.340 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:16
9.255 +0,45%
Francoforte 11:16
23.618 +0,35%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,36%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.123,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,36%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,36%, archiviando la giornata a 26.123,38 punti.
Condividi
```