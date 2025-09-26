Milano 9:07
42.484 +0,57%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:07
9.217 +0,04%
23.633 +0,42%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,36%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,36%, dopo aver aperto a 42.394,44 punti.
