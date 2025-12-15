Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 0,00%

Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,41%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.889,35 punti

Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,41%, dopo aver aperto a 3.889,35 punti.
