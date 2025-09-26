Milano
9:07
42.484
+0,57%
Nasdaq
25-set
24.397
-0,43%
Dow Jones
25-set
45.947
-0,38%
Londra
9:07
9.217
+0,04%
Francoforte
9:07
23.633
+0,42%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 09.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,34%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,34%
Il CAC40 avvia la seduta a 7.822,17 punti
In breve
,
Finanza
26 settembre 2025 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,34%, dopo aver aperto a 7.822,17 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,26%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,33%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,30%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,46%
Argomenti trattati
Parigi
(140)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,72%
Altre notizie
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,42%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,35%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,24%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,24%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto