Milano 9:08
42.482 +0,57%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:08
9.219 +0,06%
23.633 +0,42%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,19%

SSE a 3.846,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,19%
Indice SSE -0,19% a quota 3.846,33 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```