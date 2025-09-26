Milano 25-set
42.242 0,00%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 25-set
9.214 0,00%
Francoforte 25-set
23.535 0,00%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,27% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 45.629,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,27% alle 04:50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,27% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 45.629,79 punti.
Condividi
```