Confcommercio e sindacati: al via agenda comune su lavoro e contrattazione

(Teleborsa) - "Abbiamo avviato oggi un confronto proficuo con Cgil, Cisl e Uil
sul ruolo fondamentale dei corpi intermedi per il futuro del Paese e per affrontare le sfide e le trasformazioni in corso", ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli,
al termine dell’incontro con i segretari generali delle tre sigle sindacali.
Sangalli ha ricordato che il terziario di mercato rappresenta circa i tre quarti del valore aggiunto nazionale
e contribuisce in modo determinante all’occupazione. In questo contesto, le parti hanno condiviso una fitta agenda di lavoro comune, trovando ampie convergenze su alcuni temi prioritari: la verifica della rappresentanza, la difesa della contrattazione collettiva, della bilateralità e del welfare contrattuale; il contrasto al "dumping" contrattuale, fenomeno in crescita che penalizza lavoratori e concorrenza leale; le politiche attive per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione a giovani e donne.
Altro punto centrale è la formazione e l’aggiornamento delle competenze,
soprattutto nei settori del commercio e del turismo, dove mancano all’appello circa 260 mila lavoratori qualificati.