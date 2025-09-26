Confcommercio e sindacati: al via agenda comune su lavoro e contrattazione

(Teleborsa) - "Abbiamo avviato oggi un confronto proficuo consul ruolo fondamentale dei corpi intermedi per il futuro del Paese e per affrontare le sfide e le trasformazioni in corso", ha dichiarato ilal termine dell’incontro con i segretari generali delle tre sigle sindacali.Sangalli ha ricordato che ile contribuisce in modo determinante all’occupazione. In questo contesto, le parti hanno condiviso una fitta agenda di lavoro comune, trovando ampie convergenze su alcuni temi prioritari: la verifica della rappresentanza, la difesa della contrattazione collettiva, della bilateralità e del welfare contrattuale; il contrasto al "dumping" contrattuale, fenomeno in crescita che penalizza lavoratori e concorrenza leale; le politiche attive per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione a giovani e donne.Altro punto centrale è lasoprattutto nei settori del commercio e del turismo, dove mancano all’appello circa 260 mila lavoratori qualificati.