ETS, rialzo del 19% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) - ETS, società ingegneristica italiana specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori per molteplici settori, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 19%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 5,95 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 5 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 28,56 milioni di euro.

Il titolo non ha fatto prezzo fino alle 14:10. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 249 mila euro, con 41 contratti conclusi e 40.200 azioni passate di mano.

ETS rappresenta la cinquantunesima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento ETS ha raccolto 4,6 milioni di euro (di cui 0,6 milioni di euro derivanti dall’eventuale esercizio dell'opzione greenshoe).
