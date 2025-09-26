Fincantieri, consegnata la nave da crociera Star Princess alimentata a GNL

Fincantieri

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie crocieristiche al mondo, hanno celebrato oggi presso il cantiere di Monfalcone la, seconda nave della classe Sphere e nuova ammiraglia della flotta(gas naturale liquefatto).Con una stazza lorda di circa 178.000 tonnellate, Star Princess è la, consegnata nel 2024, ed è la seconda unità più grande mai costruita in Italia. Dotata di propulsione dual-fuel e alimentata principalmente a GNL, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di, riducendo in modo significativo le emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici.La nave potrà ospitare oltre 4.300 passeggeri e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione, che integra soluzioni tecnologiche innovative per incrementare l’efficienza energetica e le performance ambientali., Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “Star Princess è un simbolo della nostra capacità di costruire il futuro della crocieristica, unendo tradizione e innovazione. Con questa nave confermiamo la leadership di Fincantieri nella realizzazione di unità di nuova generazione, sostenibili e altamente tecnologiche, che rafforzano la competitività dell’industria italiana nel mondo. Il cantiere di Monfalcone, autentico punto di riferimento a livello globale, rappresenta l’espressione più alta della nostra competenza e del nostro saper fare: qui nascono navi che portano il nome dell’Italia nel mondo e consolidano il ruolo del nostro Paese come leader mondiale nella cantieristica.”