Juventus, emesso prestito obbligazionario non convertibile da 150 milioni sottoscritto da PGIM

(Teleborsa) - Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
della durata di dodici anni, per un ammontare di 150 milioni di euro
, denominato "€150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037".
Il prezzo di emissione è pari al 100% dell'ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo
; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento.
L'emissione ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell'indebitamento finanziari
o, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell'indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo.
Il prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM
, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d'investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale. PGIM è la divisione globale di gestione degli investimenti di Prudential Financial
.