Juventus, emesso prestito obbligazionario non convertibile da 150 milioni sottoscritto da PGIM

Juventus Football Club

Prudential Financial

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha completato l'della durata di dodici anni, per un ammontare di, denominato "€150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037".Il prezzo di emissione è pari al 100% dell'ammontare nominale delle obbligazioni e il; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento.L'emissione ha la finalità dio, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell'indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo.Il prestito è stato, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d'investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale. PGIM è la divisione globale di gestione degli investimenti di