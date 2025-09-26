Milano 13:20
42.441 +0,47%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:20
9.247 +0,36%
Francoforte 13:20
23.604 +0,29%

Juventus, emesso prestito obbligazionario non convertibile da 150 milioni sottoscritto da PGIM

Finanza, Sport
Juventus, emesso prestito obbligazionario non convertibile da 150 milioni sottoscritto da PGIM
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di 150 milioni di euro, denominato "€150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037".

Il prezzo di emissione è pari al 100% dell'ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento.

L'emissione ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell'indebitamento finanziario, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell'indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo.

Il prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d'investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale. PGIM è la divisione globale di gestione degli investimenti di Prudential Financial.
Condividi
```