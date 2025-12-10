Rosetti Marino, prestito obbligazionario da 20 milioni di euro sottoscritto da Banca Sella e CDP

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e costruzione di impianti Offshore ed Onshore nel Settore Energetico, per Energie Rinnovabili, Oil&Gas e Carbon Neutrality, ha csustainability-linked, unsecured e non convertibile perLe obbligazioni di nuova emissione sono state interamente sottoscritte da, che ha agito anche in qualità di arranger e collocatore.ha successivamente acquistato da Banca Sella una quota delle obbligazioni per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.I proventi saranno destinati a supportare parte dei fabbisogni finanziari relativi a: (i), promozione dello sviluppo sostenibile e green economy, e (ii) nuove iniziative per la crescita del Gruppo in Italia e all'estero, in entrambi i casi come previsto nell'ambito del business plan 2026-2029 approvato dal CdA in data 30 settembre 2025. In particolare, gli investimenti e le iniziative per la crescita riguarderanno le attività di progettazione e di primoIl prestito obbligazionario, quotato su Euronext Access Milan, presenta le seguenti caratteristiche: durata di circa 6 anni, con scadenza fissata nel mese di dicembre 2031; rimborso alla pari, con rate di ammortamento semestrali posticipate dopo un periodo di preammortamento di 12 mesi; t; unsecured, in quanto non prevede alcuna garanzia reale o personale; sustainability-linked, con previsione di KPI di sostenibilità al cui raggiungimento è previsto uno stepdown massimo dello 0,20% sul tasso di interesse; e il rispetto di alcuni covenant di natura finanziaria nonché la presenza di taluni impegni usuali per operazioni similari.