Londra: andamento negativo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo minerario anglo-australiano
, con un ribasso dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Rio Tinto
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,63 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 48,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)