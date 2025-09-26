Milano 13:21
42.444 +0,48%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:21
9.250 +0,39%
Francoforte 13:21
23.609 +0,32%

Londra: andamento negativo per Rio Tinto

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo minerario anglo-australiano, con un ribasso dell'1,87%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Rio Tinto sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,63 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 48,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
